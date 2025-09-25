Врач Трофимова назвала бляшки с серебристо-белыми чешуйками главным признаком псориаза

Дерматолог и косметолог Евгения Трофимова поделилась с « Известиями » информацией о псориазе. Заболевание проявляется характерными бляшками с серебристо-белыми чешуйками, зудом и сухостью кожи, а также феноменом кровоточивости при легком поскабливании.

По словам врача, недуг сопровождается симметричными высыпаниями на локтях, коленях, волосистой части головы.

«Важно дифференцировать его от себорейного дерматита, при котором чешуйки более жирные и желтоватые, или от экземы, часто сопровождающейся мокнутием и выраженным зудом», — отметила медик.

Как пояснила Трофимова, провоцирующими факторами могут быть генетика, стрептококковые инфекции, стресс, травмы кожи и прием некоторых лекарств. Курение и алкоголь также способны усугубить течение болезни.