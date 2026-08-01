Врач Тринц уточнил суточную норму кваса для взрослых

Врач-терапевт Даниил Тринц посоветовал здоровым взрослым выпивать не более двух стаканов кваса в день и не заменять им воду, сообщает «Газета.ru» .

Безопасная суточная норма кваса для здоровых взрослых составляет 200-400 миллилитров, или один-два стакана, уточнил Тринц.

Он рекомендовал пить квас комнатной или умеренно прохладной температуры — около 15-20 градусов. Слишком холодный напиток может вызвать спазм сосудов и дискомфорт в горле.

В жару врач посоветовал выбирать традиционный квас с низким содержанием сахара — менее 30 килокалорий на 100 миллилитров. При этом напиток не заменяет чистую питьевую воду, которая эффективнее защищает от обезвоживания.

«Употребление кваса не рекомендуется людям с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, беременным и кормящим женщинам, а также при аллергии или индивидуальной непереносимости его компонентов», — цитирует Тринца Москва 24.