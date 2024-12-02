Врач Трахтман рассказал, что донору крови и плазмы перед сдачей материала нельзя есть жареное и жирное

Если человек хочет стат донором плазмы или крови, то перед сдачей ему нужно серьезно ограничить свое питания, убрав из него шесть видов продуктов. Об этом «Газете.Ru» рассказал один из экспертов просветительского проекта о донорстве крови и плазмы «+Я» Павел Трахтман.

Он объяснил, что за два дня до предполагаемой сдачи нужно исключить спиртное. За день — жирную, острую, копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и спортивные коктейли.

Непосредственно в день сдачи можно есть все овощи. Но только вареные или приготовленные на пару. Также разрешены макароны и крупы, но без масла и молока. Наконец, не стоит есть цитрусовые, бананы, финики и авокадо.