Врач Толстова указала на опасность позы «нога на ногу»

Врач-терапевт «СМ-Клиника» Мария Толстова поделилась с «Газетой.Ru» информацией о том, что поза «нога на ногу» способна нанести вред здоровью человека.

По словам врача, эта поза негативно влияет на позвоночник и может вызвать боли в спине, сколиоз и проблемы с межпозвоночными дисками. Также могут возникнуть травмы коленных и тазобедренных суставов, написали «Известия».

Толстова подчеркнула, что поза «нога на ногу» ухудшает венозный кровоток в ногах, что может стать причиной варикоза, отека ног и тромбоза вен.

Кроме того, поза влияет на органы малого таза и может снизить репродуктивную функцию организма.

«Частое и продолжительное пребывание в позе „нога на ногу“ ведет к повышению артериального давления, что, в свою очередь, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и, как следствие, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала эксперт.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, врач рекомендовала делать перерывы и выполнять упражнения на растяжку мышц ног, спины и шеи при сидячей работе.