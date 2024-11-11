Врач Толстоносова посоветовала снимать шапку в помещении из-за риска выпадения волос
Длительное ношение шапки может спровоцировать выпадение волос. Об этом рассказала трихолог Виктория Толстоносова в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Специалист напомнила, что многие не снимают головной убор даже в помещении. В таких условиях повышается сальность кожи, которая способна привести к выпадению волос, пояснила медик.
«Поэтому на улице носите головные уборы — это защитит вашу кожу. А в помещениях нужно обязательно снимать», — отметила врач.
Толстоносова назвала капюшон заменой шапки. Трихолог также посоветовала отказаться от использования головных уборов из синтетики. Стоит отдавать предпочтение натуральным материалам.
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