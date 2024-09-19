Врач Толстоносова напомнила, что уходовые средства для волос нужно подбирать по сезону

Трихолог и нутрициолог Виктория Толстоносова поделилась рекомендациями по уходу за волосами в осенний период. Об этом сообщил сайт aif.ru .

Эксперт отметила, что смена сезонов влияет на все системы организма, включая волосы, их здоровье и внешний вид. Это связано с изменениями в рационе и перепадом температур. Поэтому средства по уходу за волосами следует выбирать в зависимости от времени года. Также важно соблюдать правила сбалансированного питания, чтобы волосы получали все необходимые им питательные вещества.

Осень приносит сухой воздух, резкие перепады температур и сильные ветры, что может сделать волосы хрупкими и тусклыми. В этот период особенно важны витаминные средства и надежная защита от негативного влияния внешней среды. Кроме того, трихолог советует восстановить структуру волос после воздействия летнего солнца. Увлажняющие средства и питательные маски с содержанием аминокислот, масел ши, жожоба, алоэ и оливкового масла будут особенно полезны, добавили «Известия».