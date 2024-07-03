Врач Толмасова: антоцианы, содержащиеся в черешне, защищают клетки организма от действия свободных радикалов

Черешню можно смело называть суперфруктом, поскольку в ее составе имеются антоцианы, защищающие клетки организма от разрушительного действия свободных радикалов. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Анжела Толмасова.

Кроме того, в черешне есть витамины А и С, укрепляющие иммунную систему, и калий, который регулирует водно-солевой баланс и поддерживает сердечный ритм, написал RT.

Толмасова указала и на содержание в продукте полифенолов, способных предотвращать мозговые нарушения и даже различные виды рака.

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