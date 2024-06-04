Врач Толмасова: абрикосы в рационе снижают риск развития некоторых форм рака
Эндокринолог Анжела Толмасова рассказала о пользе абрикосов. Эти фрукты содержат целый спектр натуральных защитных биохимических соединений, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, такие вещества помогают поддерживать иммунную систему, а также снижают риск развития некоторых форм рака. Еще один плюс — улучшение зрения.
Врач также добавила, что употребление оранжевых плодов сохраняет молодость кожи. Являясь источником калия, фрукты способствуют нормализации артериального давления.
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