Врач Толмасова: абрикосы в рационе снижают риск развития некоторых форм рака

Эндокринолог Анжела Толмасова рассказала о пользе абрикосов. Эти фрукты содержат целый спектр натуральных защитных биохимических соединений, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, такие вещества помогают поддерживать иммунную систему, а также снижают риск развития некоторых форм рака. Еще один плюс — улучшение зрения.

Врач также добавила, что употребление оранжевых плодов сохраняет молодость кожи. Являясь источником калия, фрукты способствуют нормализации артериального давления.

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