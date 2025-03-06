Врач Токаева: процедура «магическое омоложение» поможет вернуть коже свежесть

После холодного сезона коже часто требуется восстановление. Врач-дерматовенеролог и косметолог Айсулу Токаева в беседе с радиостанцией Sputnik поделилась рекомендациями по косметологическим процедурам.

Одна из предложенных процедур — методика введения пяти различных сывороток под высоким давлением, разработанная в Австралии. Способ включает применение коллагена, гиалуроновой кислоты, антиоксидантов, витамина A и витамина C.

Медик также посоветовала обратить внимание на процедуру «магическое омоложение». Особенностью этой методики является использование магнитной маски, которая помогает восстановить защитные функции кожи, выровнять тон, уменьшить проявления пигментации, укрепить сосуды и вернуть коже упругость и эластичность.