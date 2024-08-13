Врач Ткаченко: зелень нужно замачивать в растворе лимонного сока на 15 минут

Летом особенно повышаются риски возникновения отравлений и кишечных инфекций. Чтобы этого избежать, зелень и салаты нужно замачивать в растворе лимонного сока на 15 минут для избавления от грязи, сообщила диетолог, нутрициолог Мария Ткаченко в беседе с Life.

По словам специалиста, овощи и фрукты стоит тщательно промыть под проточной водой несколько раз. Дополнительно можно использовать специальные моющие средства или слабый раствор соды. У плодов, купленных в магазине, лучше счистить кожуру.

В холодильнике зелень, овощи и фрукты следует изолировать от сырых мясных и молочных продуктов, отметила Ткаченко.

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