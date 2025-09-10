Врач Тюрина посоветовала включить в осеннее меню лосось и сезонные овощи

Терапевт и нутрициолог Ирина Тюрина дала советы по укреплению иммунитета перед холодами. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Как пояснила специалист, из-за сокращения солнечного света осенью и зимой снижается естественная выработка витамина D в организме. Для его восполнения врач рекомендовала включать в рацион лосось, сельдь, яичные желтки, а также сезонные овощи и фрукты, богатые антиоксидантами.

«Осенью созревает множество продуктов, насыщенных полезными веществами: тыква, морковь, батат, хурма, черника, ежевика, темный виноград, рябина», — отметила эксперт.

Кроме того, Тюрина подчеркнула важность физической активности, которая улучшает циркуляцию крови и лимфы, способствуя укреплению иммунитета. Даже умеренные нагрузки повышают общую устойчивость организма к заболеваниям в осенне-зимний период, добавил aif.ru.