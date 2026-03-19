Врач Тяжельников предостерег от злоупотребления бананами

Доктор медицинских наук и главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым в департаменте здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА «Новости» предупредил о рисках, связанных с чрезмерным употреблением бананов.

Хотя бананы не считаются прямой причиной ожирения, они содержат около 27 граммов углеводов и обладают достаточной калорийностью. Тяжельников подчеркнул, что неумеренное потребление бананов без баланса с другими продуктами может привести к увеличению массы тела, написал «Ридус».

Кроме того, даже у здоровых людей злоупотребление этим фруктом может вызвать неприятные симптомы. Клетчатка в бананах способна провоцировать метеоризм у людей с чувствительным организмом. Также бананы дают лишь кратковременное ощущение сытости из-за низкого содержания жиров и белков, что может приводить к снижению уровня сахара в крови и, как следствие, к возвращению голода и усталости.

Чтобы избежать этих проблем, Тяжельников рекомендует сочетать бананы с продуктами, богатыми белком, например, с сыром или орехами.