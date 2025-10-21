Врач Титова предупредила о негативном влиянии суши и роллов на поджелудочную

Старший преподаватель кафедры патофизиологии Пироговского университета и гастроэнтеролог Екатерина Титова предупредила о возможных негативных последствиях регулярного употребления больших порций суши и роллов. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам врача, сочетание большого объема продуктов с высоким содержанием сахара, жира и соли перегружает поджелудочную железу, вынуждая ее производить сразу большое количество ферментов для переработки как углеводов (риса), так и жиров (сыр, соусы).

«Это особенно опасно при ожирении, атеросклерозе и сахарном диабете (первого или второго типов), так как может быть скачок глюкозы и триглицеридов», — пояснила медик.

Кроме того, она предупредила, что существует риск нарушения технологии хранения и обработки продуктов, используемых в приготовлении роллов и суши. Результатом может стать отравление, добавили «Известия».