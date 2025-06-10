Врач Титов посоветовал работать в огороде ранним утром или вечером

Жаркая погода на даче может представлять опасность для здоровья пожилых людей. В беседе с « ФедералПресс » врач-методист и лектор общества «Знание» Эрих Титов дал садоводам советы по безопасной работе.

По словам медика, работать в огороде следует лишь ранним утром или в вечерние часы. С 11:00 до 16:00 лучше оставаться в тени или в помещении.

Специалист напомнил, что важную роль играет поддержание водного баланса в организме. Одежду стоит выбирать светлую и свободную, из натуральных тканей, а также не забывать о головном уборе. Врач посоветовал проветривать жилые помещения рано утром и вечером, а днем закрывать окна шторами.