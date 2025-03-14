Врач Титов посоветовал не полагаться на «капельницы здоровья»

«Капельницы здоровья» представляют собой внутривенные инфузии с различными компонентами, которые подбираются индивидуально для пациента. В их состав входят витамины, минералы, аминокислоты, антиоксиданты, детокс-компоненты и иммуномодуляторы. Однако панацеей они не являются. Об этом рассказал врач-методист Эрих Титов в беседе с « ФедералПресс ».

По его словам, такие капельницы могут быть полезны после инфекций, физических и эмоциональных нагрузок или при восстановлении после интоксикаций. Но важно понимать, что соответствующие средства имеют ряд противопоказаний, таких как хронические заболевания почек, сердечно-сосудистые нарушения и аллергические реакции на компоненты растворов.

Доктор подчеркнул, что никакие капельницы не заменят полноценного питания, здорового сна и правильного образа жизни. Если человек чувствует постоянную усталость или недомогание, необходимо искать причину, а не полагаться на разовые процедуры.