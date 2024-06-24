Врач Титов: анализы крови помогут обнаружить рак

Для своевременного выявления онкологических заболеваний необходимо ежегодно проходить диспансеризацию. Обнаружить рак можно по результатам анализа крови, рассказал врач-методист Федерального центра медицины катастроф Эрих Титов в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, некоторые маркеры в крови укажут на наличие раковых клеток. Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография способны выявить опухоли в различных органах, включая легкие, печень, почки.

При этом важно помнить, что эти исследования не будут подтверждением наличия рака. Окончательный диагноз ставит именно врач, отметил Титов.

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