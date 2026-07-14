Врач Тишук отметила, что ультразвук нельзя использовать для исследования мозга взроcлого человека

В программе «Диалоги» на Радио «Комсомольская правда» врач ультразвуковой диагностики Анастасия Тишук рассказала о том, как работает ультразвук и развеяла популярные мифы. Об этом написал KP.RU .

По словам эксперта, ультразвук — это механические колебания, которые не наносят вред человеку. Ультразвуковое исследование (УЗИ) не оказывает ионизирующего излучения, поэтому его можно проводить даже беременным женщинам и младенцам.

Тишук отметила, что ультразвук не проходит через кость, поэтому его нельзя использовать для исследования мозга взрослого человека. Однако УЗИ может быть полезным при обследовании щитовидной железы, сердца, сосудов, легких, желудка, органов брюшной полости, печени, почек и кишечника.

«Ультразвук особенно ценен для профилактической медицины», — подчеркнула эксперт. С помощью УЗИ можно выявить начальные проявления атеросклероза, изменения в щитовидной железе, патологии сердца и сосудов.

Однако УЗИ не всегда является последним словом в диагностике. Для подтверждения диагноза может потребоваться биопсия. Поэтому важно не пугать пациента, а мотивировать его пройти необходимые обследования.