Врач Тишкин: игнорирование сотрясения мозга может привести к когнитивным нарушениям

Люди нередко игнорируют тревожные сигналы организма после травм головы, полагая, что легкая головная боль или тошнота пройдут сами собой. Однако без должного внимания даже незначительное сотрясение мозга способно привести к серьезным последствиям, предупредил врач-хирург Георгий Тишкин в беседе с сайтом «Газета.Ru».