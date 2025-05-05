Врач Тишкин: игнорирование сотрясения мозга может привести к когнитивным нарушениям
Люди нередко игнорируют тревожные сигналы организма после травм головы, полагая, что легкая головная боль или тошнота пройдут сами собой. Однако без должного внимания даже незначительное сотрясение мозга способно привести к серьезным последствиям, предупредил врач-хирург Георгий Тишкин в беседе с сайтом «Газета.Ru».
Среди опасных признаков, свидетельствующих о повреждении мозговых структур, доктор выделил такие симптомы, как затяжная головная боль, головокружения, светочувствительность, нарушение координации движений, забывчивость и изменение поведения.
Особенную осторожность следует проявлять пожилым людям, детям и лицам, ранее сталкивающимся с подобными травмами. Игнорирование симптомов чревато развитием хронической неврологической симптоматики, депрессий, бессонницы и когнитивных нарушений, подчеркнул Тишкин.