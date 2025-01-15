Врач Тишаева: изжога лечится коррекцией диеты и применением антацидов

Врач-гастроэнтеролог из клиники Gastro Clinic Ирина Тишаева в беседе с «Известиями» отметила, что изжога — одна из наиболее распространенных жалоб, с которыми пациенты обращаются к врачам. Она детально описала причины этого состояния и возможные способы его лечения.

Изжога представляет собой дискомфортное ощущение, характеризованное жжением, болевыми ощущениями в верхней части желудка или пищевода, которые могут сопровождаться отрыжкой или запахом кислоты.

Тишаева выделила три основных типа изжоги. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — изжога может быть признаком хронического заболевания, при котором содержимое желудка возвращается в пищевод. Гиперсензитивный пищевод — изжогу вызывают чрезмерная чувствительность слизистой оболочки желудка к различным стимулам. Функциональный изжога — это форма изжоги, которая связана с нарушениями моторики желудочно-кишечного тракта, но не сопровождается структурными изменениями.

Лечение изжоги может включать изменение диеты, применение антацидов или антисекреторных препаратов, а также коррекцию образа жизни пациента.