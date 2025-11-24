Врач Тимшин рассказал, что осенью обострения заболеваний ЖКТ связаны с уменьшением свежих овощей и фруктов

Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) широко распространены и занимают четвертое место по заболеваемости в России. Опухоли толстой, прямой кишки и желудка — одни из самых частых видов онкологических заболеваний. Врач-гастроэнтеролог Владимир Тимшин рассказал ИА «Время Н» о симптомах, причинах и профилактике болезней ЖКТ.

Среди симптомов — боли в животе, нарушение аппетита, изжога, тошнота, рвота, снижение веса, расстройства стула и другие.

К причинам заболеваний относятся избыточный вес, курение, алкоголь, неправильное питание, стресс, низкая физическая активность и инфекции. Факторы риска — возраст старше 50 лет и наследственность. Тем, у кого близкие родственники болели раком ЖКТ, рекомендуют проходить скрининг заранее.

Для профилактики заболеваний ЖКТ необходимо: пить достаточное количество воды; употреблять теплую пищу; соблюдать режим питания; тщательно пережевывать пищу; избегать вредной еды; готовить пищу щадящими способами; включить в рацион клетчатку, овощи и фрукты; ограничить газированные напитки и кофе; соблюдать гигиену рук и правильное хранение продуктов; поддерживать нормальный вес; заниматься физической активностью; отказаться от курения и уменьшить потребление алкоголя; снижать уровень стресса; регулярно проходить медицинские осмотры и скрининг.

Осенью обострения заболеваний ЖКТ связаны с уменьшением свежих овощей и фруктов в рационе, сокращением светового дня и другими факторами. Чтобы снизить риски, рекомендуется избегать продуктов, стимулирующих избыточное выделение желудочного сока и брожение кишечника.