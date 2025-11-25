Врач Тимшин отметил, что причина осенних проблем с органами ЖКТ кроется в физиологических изменениях организма

Врач-гастроэнтеролог Владимир Тимшин в интервью сайту pravda-nn.ru подчеркнул, что осень является периодом обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта у многих россиян. Он отметил, что холода, недостаток солнечного света и стрессовые факторы негативно влияют на состояние желудка и кишечника.

Тимшин указал, что симптомами заболеваний ЖКТ могут быть боли в животе, нарушение аппетита, изжога, тошнота, рвота, проблемы со стулом и другие проявления. Он подчеркнул, что важными факторами риска являются неправильный образ жизни, ожирение, плохое питание, хронические стрессы и низкая физическая активность.

Тимшин также подчеркнул, что алкоголь и его компоненты негативно влияют на слизистые оболочки и печень, вызывая развитие язв и поражения других органов. Он рекомендовал минимизировать употребление алкоголя и следить за здоровым питанием и регулярной физической активностью.