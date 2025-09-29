Врач Тимощенко рассказала, что физические нагрузки укрепляют сердце и сосуды

Сердце — это важнейший орган, который непрерывно снабжает ткани кислородом и питательными веществами. Главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Тимощенко в интервью ИА «Время Н» подчеркнула необходимость профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония, ишемическая болезнь, инсульт и тромбозы.

По словам эксперта, важно контролировать факторы риска: высокое давление, повышенный уровень сахара и холестерина, проблемы с почками и наследственность. С детства необходимо формировать правильные привычки: отказ от курения, здоровое питание и регулярная физическая активность.

«Профилактика бывает двух видов: немедикаментозная — через изменение образа жизни и осознанное отношение к своему здоровью, и медикаментозная — прием лекарств для контроля факторов риска», — отметила Тимощенко.

Кардиолог рекомендовала употреблять много овощей и фруктов, снижать количество вредных жиров и соли, отдавать предпочтение нежирному мясу, рыбе, орехам и крупам. Также важно поддерживать нормальный вес и регулярно заниматься физическими упражнениями, заключила врач.