Врач Тимощенко рассказала, что для профилактики атеросклероза нужно есть овощи и жирную морскую рыбу

Для профилактики атеросклероза и чистки сосудов от холестериновых бляшек необходимо добавить в рацион больше овощей, фруктов и морской жирной рыбы. Об этом изданию NEWS.ru рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко.
Основными причинами возникновения холестериновых бляшек медик назвала курение, гиподинамию и нерациональное питание.
«Растительным источником является льняное и оливковое масло», — добавила Тимощенко.
Хорошо очистить сосуды помогают клетчатка и специальные вещества — биофлавоноиды, которые также содержатся в овощах и фруктах, сказала медик.
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