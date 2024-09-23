Врач Тимощенко рассказала, что для профилактики атеросклероза нужно есть овощи и жирную морскую рыбу

Для профилактики атеросклероза и чистки сосудов от холестериновых бляшек необходимо добавить в рацион больше овощей, фруктов и морской жирной рыбы. Об этом изданию NEWS.ru рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко.

Основными причинами возникновения холестериновых бляшек медик назвала курение, гиподинамию и нерациональное питание.

«Растительным источником является льняное и оливковое масло», — добавила Тимощенко.

Хорошо очистить сосуды помогают клетчатка и специальные вещества — биофлавоноиды, которые также содержатся в овощах и фруктах, сказала медик.

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