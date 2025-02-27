Врач Тимощенко призвала отказаться от ношения утепленных юбок ранней весной

Терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS.ru посоветовала женщинам ранней весной отказаться от утепленных юбок и платьев, так как они недостаточно защищают от холода при долгом пребывании на улице.
Вместо этого, она рекомендовала многослойные комплекты одежды, которые обеспечивают лучшую теплоизоляцию. Особенно важно учитывать колебания температуры воздуха, чтобы избежать как переохлаждения, так и перегрева.
Врач подчеркнула, что юбки и платья с теплыми колготками создают лишь один-два слоя одежды, что делает их неэффективными для сохранения тепла и может привести к переохлаждению и ухудшению иммунитета.
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