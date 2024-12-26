Врач Тимощенко предостерегла беременных от употребления жирной еды на Новый год

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко поделилась рекомендациями по питанию для беременных в новогодние праздники. Ее слова передал сайт NEWS.ru .

Она посоветовала беременным избегать употребления алкоголя и острой пищи, поскольку острые блюда могут вызывать проблемы с пищеварением и увеличивать риск обострения геморроя. Алкоголь негативно сказывается на развитии плода и здоровье ребенка.

Кроме того, врач предостерегла будущих мам от жирной еды, включая майонезные салаты, которые могут вызвать дискомфорт в желудке, чувство тяжести и усиливать тошноту. Соленые продукты способствуют задержке жидкости в организме и отекам, а плесневелые сыры увеличивают риск аллергии. Газированные напитки могут вызвать ощущение тяжести в желудке, вздутие живота и изжогу.

Женщинам в положении следует избегать термически необработанной рыбы, колбас и кондитерских изделий с высоким содержанием жира.