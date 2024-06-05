Врач Тимощенко: последний прием пищи должен быть за три часа до сна

Запрет на прием пищи после 18:00 является популярной рекомендацией. Однако последний раз за день рекомендуется есть за три часа до сна, сообщила врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко в беседе с News.ru.

По словам специалиста, слишком поздние приемы пищи повышают риски возникновения рефлюкса, заброса содержимого желудка в пищевод. Особенно важно придерживаться рекомендаций людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, сообщил сайт kp.ru.

Кроме того, последний прием пищи должен быть легким и нежирным. Предпочтительнее съесть легкоусвояемые белки с некалорийным гарниром, отметила врач.

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