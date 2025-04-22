Врач Тимощенко назвала астры и ромашки самыми аллергенными цветами

Астры, хризантемы, ромашки и герберы — наиболее аллергенные цветы. Об этом NEWS.ru рассказала терапевт Анастасия Тимощенко. Она пояснила, что аллергичность растений зависит от пыльцы: ее размеров, обилия и скорости распространения.

Самыми сильными провокаторами аллергии среди цветов являются астры, хризантемы, герберы, георгины, васильки, бархатцы и ромашки, которые относятся к семейству астровых. Лилии и домашняя герань также часто вызывают реакцию у предрасположенных к аллергии людей из-за сильного аромата в период цветения.

Частыми проявлениями аллергии являются чихание, слезотечение, покраснение глаз, насморк и кашель. Аллергическую реакцию чаще вызывает пыльца деревьев, таких как береза, дуб, тополь, ольха и орешник.

Также аллергию могут спровоцировать полынь, амброзия, подсолнечник, сорные и душистые травы. Среди сорных трав наиболее аллергенными являются тимофеевка, мятлик, пырей, одуванчик, подорожник и лебеда.