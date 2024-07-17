Врач Тимощенко: медицинские банки облегчат боль при спазме мышц

Баночная терапия поможет уменьшить боль при спазме в мышцах. Такой эффект достигается благодаря усиленному притоку крови, создаваемому вакуумом, сообщила врач-терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с News.ru
По словам специалиста, обычноиспользуются вакуумные банки из силикона, откачивание воздуха происходит через помпу. Также такой массажпрорабатывает глубокие слои подкожно-жировой клетчатки за счет улучшения оттока лимфы.
В целом баночная терапия обладает отвлекающим от боли эффектом, отметила Тимощенко.