Врач Тимощенко: медицинские банки облегчат боль при спазме мышц

Баночная терапия поможет уменьшить боль при спазме в мышцах. Такой  эффект достигается благодаря усиленному притоку крови, создаваемому вакуумом, сообщила врач-терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с News.ru

По словам специалиста, обычно используются вакуумные банки из силикона, откачивание воздуха происходит через помпу. Также такой массаж прорабатывает глубокие слои подкожно-жировой клетчатки за счет улучшения оттока лимфы.

В целом баночная терапия обладает отвлекающим от боли эффектом, отметила Тимощенко.

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