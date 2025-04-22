Врач Тимощенко: лецитин, содержащийся в перепелиных яйцах, полезен для сердца

По ее словам, этот продукт благотворно влияет на репродуктивное здоровье, поскольку содержит сбалансированный набор белков, жиров, витаминов и микроэлементов.

Перепелиные яйца — источник витаминов группы В, а также селена, цинка и фосфора. Эти микроэлементы важны для поддержания иммунитета и репродуктивного здоровья. Кроме того, перепелиные яйца богаты витаминами А и D, которые поддерживают зрение, иммунитет и участвуют в регуляции обмена кальция.

Лецитин, содержащийся в перепелиных яйцах, полезен для сердца и нервной системы. Он позволяет поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, влияя на уровень «плохого» холестерина, и обеспечивает передачу нервных импульсов.