Врач Тимощенко: лецитин, содержащийся в перепелиных яйцах, полезен для сердца
Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко раскрыла уникальные полезные свойства перепелиных яиц. Об этом написал сайт NEWS.ru.
По ее словам, этот продукт благотворно влияет на репродуктивное здоровье, поскольку содержит сбалансированный набор белков, жиров, витаминов и микроэлементов.
Перепелиные яйца — источник витаминов группы В, а также селена, цинка и фосфора. Эти микроэлементы важны для поддержания иммунитета и репродуктивного здоровья. Кроме того, перепелиные яйца богаты витаминами А и D, которые поддерживают зрение, иммунитет и участвуют в регуляции обмена кальция.
Лецитин, содержащийся в перепелиных яйцах, полезен для сердца и нервной системы. Он позволяет поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, влияя на уровень «плохого» холестерина, и обеспечивает передачу нервных импульсов.