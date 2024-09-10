Врач Тимаков призвал россиян, находящихся в группе риска, сделать прививку от гриппа и коронавируса

Главный врач медицинского центра «Лидер Медицина» Евгений Тимаков в беседе с «ФедералПресс» напомнил россиянам о прививках, которые стоит сделать с наступлением осенне-зимнего периода.

В первую очередь специалист рассказал о необходимости вакцинации от гриппа. Он пояснил, что лучше всего выбирать препарат, который защищает от четырех видов гриппа. В группе риска заражения вирусом находятся пожилые люди, а также те, кто имеет хронические заболевания легких.

Врач также призывает пройти вакцинацию от пневмококковой инфекции, которая вызывает пневмонию, гаймориты и отиты, и сделать прививку от коронавирусной инфекции тем, кто находится в группе риска и у кого снижен иммунитет.