Врач Тимаков призвал не глотать морскую воду, чтобы не подхватить ротавирус

Во время отдыха на курортах Черного моря важно не глотать воду, чтобы не подхватить ротавирус и другие опасные кишечные инфекции. Об этом ИА НСН рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Медик призвал россиян брать с собой аптечку во время отдыха на побережье.

«Если море грязное, то купаться там не рекомендуется, тем более глотать воду. Нужно иметь с собой аптечку со средствами, которые могут быть кишечными антисептиками, сорбенты, препараты от рвоты», — сказал он.

Врач добавил, что некоторые кишечные инфекции могут привести к летальному исходу, поэтому относиться к ним нужно крайне серьезно.