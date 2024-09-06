Врач Тимаков: прививка от гриппа снижает риск болезни на 50%

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ИА НСН призвал россиян пройти процедуру вакцинации от гриппа, чтобы уменьшить вероятность госпитализации. По словам медика, прививка снижает риск болезни на 50%.

Лучше всего успеть сделать вакцину до конца ноября.

«Важно прививаться заранее, до начала эпидемии. Вакцинация проходит с начала сентября до конца ноября, когда заболеваемость еще не высока», — процитировал «ФедералПресс»специалиста.

В Москве процедура вакцинации от гриппа проводится бесплатно в городских клиниках и мобильных пунктах.