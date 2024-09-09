Врач Тимаков: осенью наиболее распространены риновирусная и аденовирусная инфекции

Главный врач медицинского центра «Лидер Медицина» Евгений Тимаков в беседе с «ФедералПресс» рассказал, какие инфекционные заболевания активизируются с наступлением осени.
По словам медика, осенью наиболее распространены риновирусная и аденовирусная инфекции, а также респираторно синцитиальный вирус. С приходом сентября можно наблюдать подъем заболеваемости COVID.
Главная опасность всех этих инфекций в том, что они очень быстро распространяются с возвращением детей в школы и детские сады. У каждого человека вирусы и инфекции протекают по-разному, все зависит от того, насколько силен иммунитет, добавил Тимаков.
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