Врач Тимаков назвал прививку от гриппа самой важной для людей старше 60 лет

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал RT , какие вакцинации особенно важны для россиян старше 60 лет.

На первое место врач поставил прививку от гриппа, напомнив, что с возрастом снижается способность иммунитета бороться с инфекцией. Процедуру следует проводить перед началом эпидемического сезона.

По словам медика, каждые 10 лет взрослым необходимо повторять вакцинацию от дифтерии и столбняка. Остальные прививки делаются только по эпидемическим показаниям. Тимаков отметил, что противопоказаний к перечисленным вакцинам практически нет.