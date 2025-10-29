Врач Тимаков назвал прививку от гриппа самой важной для людей старше 60 лет

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал RT, какие вакцинации особенно важны для россиян старше 60 лет.

На первое место врач поставил прививку от гриппа, напомнив, что с возрастом снижается способность иммунитета бороться с инфекцией. Процедуру следует проводить перед началом эпидемического сезона.

По словам медика, каждые 10 лет взрослым необходимо повторять вакцинацию от дифтерии и столбняка. Остальные прививки делаются только по эпидемическим показаниям. Тимаков отметил, что противопоказаний к перечисленным вакцинам практически нет.

