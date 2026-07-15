Врач Тихонова сообщила, что сосудосуживающие капли безопасно применять до семи дней
Оториноларинголог Юлия Тихонова рассказала о рисках длительного использования сосудосуживающих капель и призвала не откладывать обращение за медицинской помощью. Об этом сообщило ИА НСН.
По ее словам, безопасно применять такие препараты можно лишь в течение пяти-семи дней. Если лечение затягивается, с высокой вероятностью развивается привыкание — медикаментозный ринит, при котором человек теряет способность свободно дышать без капель.
«Развивается порочный круг — чем дольше используете капли, тем больше зависимость», — объяснила врач.
Специалист подчеркнула необходимость обращения к отоларингологу для оценки состояния слизистой и подбора оптимальной терапии, что позволит избежать многих осложнений.