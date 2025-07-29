Врач Тихомолова призвала не пользоваться чужими бритвами из-за риска гепатита

С 28 июля по 3 августа в России проходит неделя профилактики заболеваний печени. Главный специалист по инфекционным заболеваниям минздрава Нижегородской области Елена Тихомолова рассказала в беседе с pravda-nn.ru , как защититься от гепатита — одной из самых опасных болезней печени.

По словам врача, гепатит может быть вызван вирусом, алкоголем, генетическими нарушениями или избыточным приемом лекарств. Он протекает в острой или хронической форме.

Как пояснила специалист, от вирусных гепатитов A и B существуют эффективные вакцины. Прививки занесены в национальный график, но необходимо регулярно повторять процедуру.

Чтобы избежать заражения гепатитами A и E, рекомендуется тщательно мыть руки, овощи и фрукты. Для профилактики паренетральных гепатитов следует избегать случайных половых связей и не пользоваться чужими бритвами, предупредила Тихомолова.