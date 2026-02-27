Врач Тихомирова рассказала, что здоровье печени влияет на качество сна

Здоровье печени напрямую влияет на качество сна. Если у человека наблюдаются проблемы с ночным отдыхом, ему стоит обратиться к гепатологу. Об этом заявила ассистент кафедры госпитальной терапии имени Сторожакова Пироговского университета Анна Тихомирова в беседе с «Газетой.Ru» .

По словам эксперта, печень играет ключевую роль в поддержании работы «внутренних часов» организма, или циркадных ритмов. В клетках печени есть специальные рецепторы, которые участвуют в настройке этих ритмов и регулируют энергообмен, метаболизм жиров и секрецию гормонов, влияющих на циклы сна и бодрствования.

Если функция печени нарушена, например, при циррозе или неалкогольной жировой болезни печени, происходит десинхронизация циркадных ритмов. Из-за этого сон становится фрагментированным, поверхностным и коротким, возникают трудности с засыпанием и чувство разбитости.

«Наиболее драматично влияние печени на сон проявляется у пациентов с циррозом печени. Согласно обзорной статье 2025 года, они жалуются на нарушения сна в пять раз чаще, чем население в целом», — цитирует Тихомирову «Свободная Пресса».

Существует и обратная связь между печенью и сном. Независимый фактор риска развития и прогрессирования жировой болезни печени — это обструктивное апноэ сна, когда у человека во сне останавливается дыхание.