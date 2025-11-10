Врач Тиханычева связала влияние кофе на организм с особенностями генетики

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, однако его влияние на здоровье неоднозначно. Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала сайту « Страсти », как продукт воздействует на организм.

По словам врача, метаболизм кофеина во многом зависит от генетики. За скорость его расщепления в печени отвечает ген CYP1A2. У некоторых людей есть вариативность этого гена, из-за которой кофеин выводится из организма медленно. Это может вызывать тревожность, бессонницу и учащенное сердцебиение даже от небольшой порции кофе. Таким людям следует быть особенно осторожными.

Говоря о потенциальной пользе напитка, эксперт отметила защиту мозга и нервной системы, а также снижение риска депрессии и антиоксидантный эффект. К минусам употребления она отнесла нарушение сна и проблемы с пищеварением.