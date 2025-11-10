Врач Тиханычева связала влияние кофе на организм с особенностями генетики
Кофе — один из самых популярных напитков в мире, однако его влияние на здоровье неоднозначно. Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала сайту «Страсти», как продукт воздействует на организм.
По словам врача, метаболизм кофеина во многом зависит от генетики. За скорость его расщепления в печени отвечает ген CYP1A2. У некоторых людей есть вариативность этого гена, из-за которой кофеин выводится из организма медленно. Это может вызывать тревожность, бессонницу и учащенное сердцебиение даже от небольшой порции кофе. Таким людям следует быть особенно осторожными.
Говоря о потенциальной пользе напитка, эксперт отметила защиту мозга и нервной системы, а также снижение риска депрессии и антиоксидантный эффект. К минусам употребления она отнесла нарушение сна и проблемы с пищеварением.