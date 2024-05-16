Врач Терушкин: выявить skinny fat можно по результатам оценки биоимпедансного состава тела | 360°

Здоровье 16 мая 2024, 13:43 Врач Терушкин: выявить skinny fat можно по результатам оценки биоимпедансного состава тела

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Состояние skinny fat, при котором процент жира в теле выходит за верхнюю границу при нормальном весе, можно выявить по результатам оценки биоимпедансного состава тела. Об этом рассказал врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин в беседе с Life.

По словам специалиста, избыточным процентом жира часто страдают при недостатке белка в рационе. Человек со skinny fat даже при внешней худобе, как правило, будет иметь неэластичную дряблую кожу, целлюлит, отеки.

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Такое состояние может привести к нарушениям репродуктивного здоровья, гормональной системы, увеличению риска развития инсультов и инфарктов, отметил Терушкин.