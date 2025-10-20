Врач Тернер предупредил об опасности многократно нагретого масла в фастфуде

Врач из Австралии Зак Тернер указал на серьезные риски для здоровья, связанные с употреблением фастфуда. В своей колонке на портале News.com он отметил, что такие продукты содержат ультраобработанные ингредиенты, рафинированные углеводы и другие вредные компоненты, написал сайт aif.ru .

Особенно опасны, по мнению Тернера, масла, которые часто используют повторно и нагревают несколько раз. Это приводит к образованию окисленных липидных соединений, вызывающих окислительный стресс.

«Многократное нагревание масла может привести к образованию окисленных липидных соединений, которые могут раздражать ткани. Это вызывает окислительный стресс, когда ваш организм вырабатывает нестабильные молекулы, которые повреждают клетки и провоцируют воспаление», — подчеркнул Тернер.

Врач рекомендовал отдавать предпочтение цельным продуктам и избегать переработанных, а также использовать термостабильные масла, такие как оливковое первого холодного отжима или масло авокадо.