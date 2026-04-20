Врач Термитов назвал плавание самым эффективным способом профилактики сколиоза
Травматолог-ортопед Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Шамиль Термитов назвал плавание самым эффективным способом профилактики сколиоза. Он отметил, что простая зарядка тоже полезна для здоровья позвоночника, написал NEWS.ru.
Термитов подчеркнул, что для укрепления мышц спины и поддержания тонуса всех мышечных групп у детей важно заниматься плаванием или другими водными видами спорта. Давление воды и физическая нагрузка способствуют здоровью позвоночника. Кроме того, он отметил необходимость профилактики сутулости с помощью зарядки и упражнений.
Ранее врач-ортопед Анастасия Ваулина предупредила, что без своевременного лечения сколиоз у детей может привести к смещению и сдавливанию внутренних органов.