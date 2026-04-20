Врач Термитов назвал плавание самым эффективным способом профилактики сколиоза

Травматолог-ортопед Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Шамиль Термитов назвал плавание самым эффективным способом профилактики сколиоза. Он отметил, что простая зарядка тоже полезна для здоровья позвоночника, написал NEWS.ru .

Термитов подчеркнул, что для укрепления мышц спины и поддержания тонуса всех мышечных групп у детей важно заниматься плаванием или другими водными видами спорта. Давление воды и физическая нагрузка способствуют здоровью позвоночника. Кроме того, он отметил необходимость профилактики сутулости с помощью зарядки и упражнений.

Ранее врач-ортопед Анастасия Ваулина предупредила, что без своевременного лечения сколиоз у детей может привести к смещению и сдавливанию внутренних органов.