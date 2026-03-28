Врач Терехова сообщила, что употребление хлеба с плесенью может обернуться инфекционным заболеванием

Гастроэнтеролог Татьяна Терехова предостерегла от употребления хлеба с плесенью, подчеркнув риски для здоровья, передала «Вечерняя Москва» .

По словам врача, такая еда может стать причиной серьезных проблем. Плесень на хлебе способна спровоцировать аллергические реакции различной степени тяжести — от легкого зуда до анафилактического шока. Также не исключено развитие грибковых инфекций, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Гастроэнтеролог рекомендовала тщательно проверять хлеб перед употреблением. При обнаружении любых изменений цвета или текстуры лучше отказаться от продукта, добавил infox.ru.