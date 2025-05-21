Врач Терехова призвала обращаться к доктору при болях в голове чаще 4 раз в месяц
Частота головной боли, превышающая четыре эпизода в месяц, должна стать поводом для обращения к специалисту, подчеркнула невролог Анна Терехова в интервью изданию «Известия».
Терехова уточнила, что постоянные болезненные ощущения приводят к серьезным изменениям в жизни человека, существенно ухудшая ее качество. Она добавила, что самолечение и злоупотребление анальгетиками без врачебного контроля могут привести к появлению лекарственно-индуцированной головной боли, характеризующейся постоянным чувством дискомфорта и нарастающей интенсивности болей.
Невролог также подчеркнула важность профилактических мер в терапии мигрени. Лечение должно включать не только прием медикаментов, но и коррекцию образа жизни: соблюдение режима сна, физические упражнения, контроль уровня стресса и устранение вредных привычек.
Анна Терехова уверена, что правильная диагностика и своевременное назначение лекарств помогут многим пациентам вернуть утраченное качество жизни и вернуться к активной деятельности.