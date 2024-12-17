Врач Терехова: длительное пребывание в неудобной позе может вызвать боли в спине

Иногда длительное нахождение в неудобной позе может повредить ткани спины и вызвать болевые ощущения. Боль сигнализирует, что где-то в организме произошел сбой. Об этом «Известиям» рассказала врач-невролог Анна Терехова.

В некоторых случаях болевые ощущения возникают, когда у человека появилась опухоль позвоночника или начался остеопороз. Неприятные ощущения могут спровоцировать инфекционные поражения организма, воспаления и заболевания внутренних органов.

Движение, регулярные прогулки и сон в правильной позе считаются основной профилактикой спинных болей. По словам Тереховой, человек должен правильно распределять нагрузку на организм во время подъема тяжестей.