Врач Терехова: длительное пребывание в неудобной позе может вызвать боли в спине

Иногда длительное нахождение в неудобной позе может повредить ткани спины и вызвать болевые ощущения. Боль сигнализирует, что где-то в организме произошел сбой. Об этом «Известиям» рассказала врач-невролог Анна Терехова.
В некоторых случаях болевые ощущения возникают, когда у человека появилась опухоль позвоночника или начался остеопороз. Неприятные ощущения могут спровоцировать инфекционные поражения организма, воспаления и заболевания внутренних органов.
Движение, регулярные прогулки и сон в правильной позе считаются основной профилактикой спинных болей. По словам Тереховой, человек должен правильно распределять нагрузку на организм во время подъема тяжестей.
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