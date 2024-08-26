Врач-терапевт Жито рассказал, что прогулка на свежем воздухе поможет быстрее протрезветь

Врач-терапевт Алексей Жито в беседе с изданием NEWS.ru назвал наиболее быстрый способ протрезветь после долгого застолья. По словам медика, лучше всего выйти на прогулку на свежий воздух.

«Во-первых, выходя из помещения, мы физически забываем про еду. Соответственно, лишний раз мы не съедим что-то лишнее и не выпьем, то есть чем дальше от стола, тем лучше», — сказал он.

Специалист напомнил, что именно спиртные напитки ответственны за гипертонические кризы, панкреатиты, головные боли, инсульты и другие проблемы в организме. Чем больше человек проводит времени в движении на свежем воздухе, тем быстрее из его тела «выветривается» алкоголь, добавил Жито.