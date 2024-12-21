Врач-терапевт Водовозов объяснил, что зимой организму нужно меньше воды, чем летом

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов рассказал в интервью радио Sputnik о том, сколько воды нужно употреблять зимой без вреда для здоровья. По словам специалиста, зимой человек теряет значительно меньше жидкости, чем летом, поэтому и воды ему нужно меньше.

Определить, достаточное ли количество жидкости получает человек, можно по цвету мочи: если она желтого или соломенного цвета, значит, все в порядке. Если она темнее, то организму не хватает воды. А если моча прозрачная, как сама вода, то это тоже может быть признаком проблем со здоровьем: человек пьет больше воды, чем требуется.

Алексей Водовозов подчеркнул, что проблема обезвоживания организма характерна прежде всего для пожилых людей, которые могут забывать пить или испытывать притупленное чувство жажды. Поэтому важно присматривать за пожилыми родственниками. Обезвоживание может негативно сказаться на работе сердца и привести к мышечным судорогам.

Эксперт отметил, что, согласно исследованиям ученых, для взрослого человека достаточно одного миллилитра воды на одну килокалорию в суточном рационе. При этом в зачет идет любая жидкость, включая супы, компоты, кисели, кофе, чай и соки.