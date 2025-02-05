Врач-терапевт Сысоева предупредила россиян о возможном негативном влиянии аномально теплой зимы на здоровье

Аномально теплая погода в зимнее время способна вызвать проблемы со здоровьем. Врач-терапевт Екатерина Сысоева рассказала РИАМО о негативных последствиях аномального потепления.

В первую очередь, по словам доктора, страдает качество сна и происходит сбой биологических ритмов, что приводит к чрезмерной усталости.

Кроме того, отсутствие привычной зимней погоды может стать причиной ухудшения психического здоровья и даже привести к депрессии. Также из-за потепления начинают пробуждаться растения, и их пыльца может спровоцировать аллергию, передает kp.ru.