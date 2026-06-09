Врач-терапевт Полякова посоветовала отказаться от алкоголя в жару

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Полякова рассказала RT , что в жаркую погоду следует полностью отказаться от алкоголя. Это необходимо для того, чтобы избежать нарушения терморегуляции и снизить риск перегрева организма.

Кроме того, по словам врача, в жару лучше не пить сладкие газированные напитки, так как они могут усилить жажду. Горячие напитки, такие как чай и кофе, также не рекомендуются из-за их влияния на потоотделение и теплообразование. Однако употребление охлажденного чая или кофе в умеренных количествах (до двух-трех чашек в день) допустимо.

Терапевт подчеркнула, что наиболее эффективным способом утоления жажды является чистая питьевая вода. Ориентировочный объем потребления воды — 1,5 литра в день, но в жару можно пить до 2,5–3 литров при отсутствии противопоказаний. Особенно важно следить за водным балансом пожилым людям, у которых чувство жажды снижено.

В качестве альтернативы воде Анастасия Полякова предложила домашние напитки без сахара, например травяные чаи, воду с мятой и лимоном, а также компоты и морсы, при условии отсутствия аллергии и других противопоказаний.