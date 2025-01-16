Врач Тен: закупать продукты на неделю вперед вредно для здоровья

Терапевт Зарема Тен в беседе с NEWS.ru сообщила, что покупка продуктов на неделю или даже дольше — не лучший решение для тех, кто стремится поддерживать здоровый образ жизни.
По мнению медика, правильное хранение продуктов помогает придерживаться здорового рациона и уменьшает пищевые отходы. Вместо больших закупок она рекомендует приобретать продукты на три-четыре дня, а не создавать крупные запасы, написал сайт kp.ru.
Зарема Тен подчеркнула значимость ограниченного хранения продуктов для сохранения свежего состояния пищи и сокращения пищевых отходов. Она предложила использовать прозрачные контейнеры, чтобы легко отслеживать содержимое упаковок.
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