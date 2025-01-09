Врач Тен сообщила об опасности разморозки продуктов при комнатной температуре

Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен в беседе с изданием NEWS.ru обратила внимание на потенциальную опасность разморозки продуктов при комнатной температуре (20–25 градусов).

Несмотря на кажущуюся чистоту еды, в ней могут присутствовать различные микроорганизмы, такие как сальмонелла, кишечная палочка или листерия. Когда продукт начинает размораживаться, его наружные слои быстро прогреваются до температуры свыше 5 градусов, тогда как внутренняя часть остается замороженной. В этот момент бактерии на поверхности начинают активно размножаться.

Оставление продукта при комнатной температуре на несколько часов существенно увеличивает вероятность пищевого отравления, поскольку большинство патогенов активно размножаются в диапазоне температур 5–60 градусов.

Зарема Тен также упомянула о возможных вариантах разморозки. Разморозка в микроволновой печи — быстрый способ, но зачастую приводит к неравномерному нагреву. Часть продукта может приготовиться, в то время как другая останется замороженной. Разморозка под водой — безопасный метод, но только при условии использования холодной воды и регулярной ее замены.